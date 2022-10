Nostalgična Vika Potočnik

Odkar je Vika Potočnik upokojena, dneve bodisi preživlja v kiparskem ateljeju, kjer nastajajo njene Ženske, bodisi v Prlekiji, od koder se je pred desetletji podala v svet.

Po prvi samostojni razstavi v Mariboru in drugi v Prekmurju je svoja dela nedavno pokazala še Ljubljančanom. Njene figure žensk ponazarjajo številna občutja, kot so žalost, sreča, upanje, predvsem pa prikazujejo žensko, ki je samostojna, uporna, ki ne popušča. Kipe so dopolnile grafike s prikazom ženskih silhuet, ki nas ob prihodu v prostor nagovorijo s svojim močnim črnim odtisom, ob odhodu pa lahko vidimo le še njihove sence. Slovesnega odprtja razstave so se udeležili številni prijatelji, med katerimi je bilo tudi veliko znanih obrazov.

»Vesela sem, da je prišlo toliko kolegov še iz županstva in tistih, ki so mi stali ob strani tako ali drugače,« je povedala presrečna Vika. Med znanimi obrazi smo opazili Jožefa Školča, Tanjo Ribič (ki jo je Vika tudi poročila z Đurom), Zorana Predina, Tadeja Piška in številne druge. Tisti, ki so zamudili odprtje, pa si bodo lahko še nekaj časa ogledali čudovite umetnine.