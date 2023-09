Nostalgična Tjaša Železnik: Samo in Ana za vedno!

Ker je na komercialno televizijo POP TV pred kratkim spet prišla stara nadaljevanka TV Dober dan, si tudi ena glavnih igralk iz priljubljene serije Tjaša Železnik ni mogla pomagati, da ne bi obujala spomine na Ano Ban, ki jo je upodobila, in Sama Krala, ki ga je igral Primož Ekart.

Verjeli ali ne, nadaljevanka se je zaključila pred več kot dvajsetimi leti, a je, po odzivu gledalcev sodeč, še vedno ena najbolj priljubljenih med mladimi in starimi. Pravzaprav bo prav 4. oktobra minilo 24 let, odkar so nas na zaslonih prvič pozdravili novinarji, kamermani, čistilke, montažerji in celo točajka, ki so poskrbeli, da so bili večeri slovenskih družin veliko bolj pestri. To je bila le še ena nadaljevanka v nizu tistih, za katere so kritiki prepričani, da ne bodo uspele, a so med gledalci našle goreče privržence.

Tjaša in Primož sta ostala prijatelja, ki se rada družita na premierah v gledališču, ob vsakem srečanju pa se zdi, kot da nikakor ne bi minilo kar dobrih dvajset let.