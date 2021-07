Nostalgična Manca Špik

Se spomnite, kdaj ste doživeli prvi poljub? Tisti, ki vam je spodnesel tla pod nogami in spustil metuljčke v trebuh. Pevka Manca Špik je razkrila, da je bilo to pri njenih petnajstih letih, ko je pobegnila iz dijaškega doma in na ljubljanskem trgu pred mestno hišo izkusila, kakšen je občutek, če se tvojih ustnic dotaknejo moške.



»Bilo je nepozabno, precej nerodno, ampak je prijalo. Takrat se mi je zdelo vse skupaj zelo čarobno, saj sem še povsem nedolžno gledala na svet intime, in že poljub je bil zame presežek v odkrivanju sebe,« nam je zaupala Manca, ki se ji prizori najstniške zaljubljenosti prikazujejo vselej, kadar se sprehodi mimo Robbovega vodnjaka.



Zares romantična izbira kraja za nekaj tako večnega, kot je prvi poljub.



