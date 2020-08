Nostalgična Ksenija Benedetti: Odštekanost ne mine

Prva dama protokola v naši deželi, ki bo to najbrž ostala za vedno, je pred kratkim obujala spomine na navihane in sproščene dneve, ko je privolila v prav posebno vlogo. Za prijateljico Silvo se je namreč za en dan prelevila v model in ji dovolila, da ji uredi pričesko. Vse skupaj se je odvilo pred tridesetimi leti, ko so pripravljali frizersko revijo v Lipici. »Če se prav spomnim, je padla nagrada za inovativnost!« se zadovoljno smeji Ksenija Benedetti, ki je s pričesko malce spominjala na Marie Fredriksson, zdaj že pokojno pevko skupine Roxette. Ksenija je bila že takrat vsekakor prav takšna rockerica kot Marie, če ne še večja. S skupino prijateljev, ki so radi zahajali v portoroški Tivoli Club, so se tudi tisti večer neizmerno zabavali. Glede nagrade za inovativnost pa tudi mi niti najmanj ne dvomimo, da je pometla s konkurenco!