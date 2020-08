Noseča voditeljica Nataša Gavranič: Otrok je karantenski

Lepa voditeljica Nataša Gavranič, ki je pred kratkim praznovala okroglih trideset let, se je pravkar vrnila z družinskega dopusta in ekskluzivno na našo revijo potrdila, da je noseča. Govorice so krožile že nekaj tednov, svojega trebuščka pa kmalu ne bo več mogla skriti pred radovednimi pogledi. »S partnerjem Blažem res pričakujeva drugega otroka. Predviden datum poroda je januar 2021, tako da, če se malo pošalim, je otrok karantenski,« pravi Nataša, ki nam je še zaupala, da otrokov spol že ve, a ga z Blažem ne želita razkriti. Sicer pa se lepa nosečnica počuti odlično in v športnem uredništvu nadaljuje delo. Trenutno snema spletno oddajo Fuzbal, ki jo je začela športna ekipa ustvarjati v času odmora tekem lige prvakov, ta teden pa je tudi v polnem pogonu UEFA lige prvakov, ki se vrača na televizijske zaslone.