Noseča Lea odšteva (FOTO)

Pevka Lea Sirk je kampanjska ženska, kar pomeni, da počne stvari intenzivno in v zgoščenem časovnem roku. Najpogosteje tik pred zdajci, kot se dogaja tudi v primeru tretje nosečnosti. Nekateri bi imeli že zdavnaj pred odhodom v porodnišnico doma vse pripravljeno za rojstvo otroka, ona pa je le nekaj tednov, morda celo dni do velikega trenutka v največji paniki. Po nakupih se je odpravila s prijateljico, njen dragi pa je pridno treniral na košarkarskem igrišču. »Sama sreča, da imam tako dobro svetovalko Samanto, ki me je razbremenila in mi odprla oči. Starši smo za svoje malčke priprav...