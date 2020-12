Nor zaključek leta

Nekateri si bodo leto 2020 zapomnili kot eno najbolj neizprosnih, vendar med njimi ne bo Žana Milosavljevića. Najprej je osvojil srca gledalcev in prepričljivo slavil v kuharskem šovu MasterChef, nato pa so ga zasuli s ponudbami in povpraševanjem. Skoraj ne mine dan, ko ni do vratu zakopan v delo, se pravi za štedilnikom.Postal je tudi ponosen lastnik avtomobila, okrašenega z njegovo podobo, zato je še bolj na očeh oboževalcev, ki ga zaustavljajo na vsakem koraku. Še posebej priljubljene pa so postale pice, s katerimi je obnorel ljubitelje te hitre hrane.»Niti v najlepših sanjah si nisem predstavljal, da bo takšen naval na mojo ...