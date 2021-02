Nor podvig Franka Bajca

Le najbolj pogumni in vzdržljivi lahko pridejo na idejo, da sredi zime prenočijo pod milim nebom. Medtem ko smo bili še do nedavnega zaprti med štiri stene, se je Franko Bajc domislil, da na svojevrsten način popestri karanteno in se odpravi v gozd. Tam si je postavil improviziran bivak, zakuril ogenj in po vzoru preživetja v divjini izkusil, kakšno je razkošje v hotelu milijon zvezdic. Da je bilo vse videti še bolj romantično, si je drznil celo odvreči oblačila in smukniti v toplo spalno vrečo. Žal se je moral sicer pogreti sam, saj je težko najti tako drzno dekle, ki bi si ob nizkih temperaturah upalo spati v gozdu, pa čeprav bi se lahko stiskalo k postavnemu Primorcu.

