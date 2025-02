Slovenski nogometaš postal očka: dobrodošel, mali Mark! (Suzy)

Ljubitelje nogometa je pred leti dolgo navduševal reprezentant, član zlate generacije, Simon Šešlar, ki si je poleg imenitne kariere ustvaril tudi čudovito družino. Z ženo Nino imata tri otroke: hčerki Hano in Lino ter sina Svita, rojenega leta 2002, ki že stopa po očetovi športni poti.

Svit namreč igra na položaju vezista in je od leta 2023 član turškega kluba Eyüspor, ki ga je lani posodil bliže domu, v Celje, in je od tedaj hkrati član slovenske reprezentance. Svitu pa ne gre dobro le na travnatih površinah, temveč tudi zasebno. S punco Špelo sta se nedavno razveselila prvega otroka. Očka je bil navzoč pri porodu in je svoji dragi ves čas stal ob strani. Krepkega fantka sta poimenovala Mark.

Vnuka se je razveselil tudi ponosni dedek Simon. Čestitkam se pridružujemo iz uredništva in jima želimo veliko crkljanja in prespanih noči.