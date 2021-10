Nočne vožnje Marka Vozlja

Pevec Marko Vozelj vedno poudarja, koliko mu pomeni družina: žena Tina ter hčerki Maša in Zala. Starejša hči je dijakinja Gimnazije Vič, mlajša Zala pa je še osnovnošolka. Marko in Tina sta hčerkama že zgodaj dala vedeti, da je šola njuna obveznost, da so ocene njune in da dobrih ne bosta posebej nagrajevala.



Naučila sta ju samostojnosti in odgovornosti, da ko prideta iz šole, najprej naredita domačo nalogo, pa tudi da se je treba za vsako stvar maksimalno potruditi, ne glede na rezultat. Ta recept se jim je odlično obnesel, punci sta pridni in uspešni. Zlasti starejša pa si vsake toliko želi tudi zabave s svojimi vrstniki, česar ji starši ne odrečejo.



»Seveda pa se dogovorimo, do kdaj je na zabavi, potem pa mora domov. In ker živimo v Višnji Gori, kjer ponoči ni avtobusov in vlakov, mi ni težko biti 'očka pižamar' ter sredi noči sesti v avto in peljati Zale domov,« pove Marko, ki se z obema hčerkama odlično razume.



