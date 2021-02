Njun Valentin je praznoval

Za Andreja Škufco in njegovo lepo temnolaso ženo Melindo, ki se je zaradi ljubezni iz Madžarske preselila v Slovenijo, valentinovo ni samo praznik njune ljubezni, temveč tudi dan, ko slavita še ljubezen do sina, ki sta ga tako težko pričakovala.



Ker se je njun edinec rodil na valentinovo, nista veliko premišljala o izbiri imena – Valentin ima ključ od korenin in tudi od njunega srca. Deček starše vsak dan sproti navdušuje s svojimi vragolijami in nedavno so široko nasmejani praznovali njegov drugi rojstni dan. Zabavo so, glede na razmere, pripravili kar doma, a ni bilo zato nič manj veselo. Vsi so se sladkali s slastno torto, mali Valentin pa je tudi pogumno upihnil drugo svečko.

