Njeno življenje s pravim Maverickom: »Moj oče je vedno moj navdih.«

»Ena od mojih biografij bi lahko nosila tudi naslov Moje življenje s pravim Maverickom,« je pred kratkim zapisala Tanja Bivic o očetu, ki je vojni oz. akrobatski pilot.

Ko si je ogledala nadaljevanje filma Top Gun, se je spomnila na tole fotografijo s svojim očetom, Borivojem Bivicem, ustanoviteljem in vodjo jugoslovanske akrobatske skupine Leteče zvezde. Ni veliko napisala o starih časih, a spomini so živi. »Ti časi so bili hudi, nastopali so po vsem svetu in se fotografirali celo z Lepo Breno, kar je bil svojevrsten škandal. Jaz pa sem otroštvo preživljala tudi na letališču, kar je posebna izkušnja,« pravi voditeljica.

»Moj oče je vedno moj navdih.«

»Moj oče je vedno moj navdih. Predal mi je sporočilo, da lahko dosežeš vse, če hočeš, če imaš voljo, znanje in strast. In da se je vredno truditi in boriti. In da se zadovoljstvo večinoma skriva v pripadnosti, solidarnosti, tovarištvu, v vrednotah tima oz. skupine,« ganjeno zaključi.