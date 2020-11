Njene maske so popoln modni dodatek

»Tudi z masko smo lahko lepi in zapeljivi.«

Primorska glasbenica, ki nas je navdušila v šovu Zvezde plešejo, je ženska, ki ne pozna počitka. Če ne nastopa, ustvarja glasbo, brklja po svojem izjemno urejenem in bogato založenem vrtu ter se suka za domačim štedilnikom, pa šiva maske, brez katerih po novem iz hiše ne smemo pomoliti niti nosu.»Različne ročne spretnosti so mi bile vedno zanimiv izziv. Vse, česar se lotim, mi po navadi uspe, in takrat je zadovoljstvo popolno. Šivanje me zelo pomirja. Rada naredim kaj po svoje. S šivanjem mask sem se spoprijela v želji, da bi maska postala neki modni dodatek k moji dnevni garderobi,« nam je Ivica povedala o svojem novem podvigu. Zanimive maske so opazile tudi njene prijateljice in jo prosile za pomoč.»Glede na to, da trenutno ne nastopamo in honorarjev ni, stroški snemanj pa so izredno visoki, sem prišla na zamisel, da bi svoje izdelke ponudila tudi vsem tistim, ki jim ni vseeno, kako so videti z masko. Tudi z njo smo lahko lepi in zapeljivi. Tako ženske kot moški. Vsak izdelek se lahko nosi z obeh strani in je za večkratno uporabo,« nas je še navdušila Ivica.