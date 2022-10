Njena družinica se je povečala

Ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki je dolga leta živela in delala v Sloveniji, je že nekaj let srečna na Otoku, kjer se je tudi zaljubila. Njeno razmerje z nogometašem Matijo Škarabotom, s katerim ima šestletno hčer Milo, se ni obneslo, lepa plesalka pa je od začetka letošnjega leta srečna v objemu plesalca Kaia Widdringtona, ki je prav tako del plesne oddaje Strictly Come Dancing.

Dolgonoga Nadiya nič več ne skriva, da že dolgo ni bila tako srečna in zadovoljna, trenutke v dvoje s Kaiem pa redno objavlja tudi na družabnih omrežjih, kjer sta zaljubljenca nedavno razkrila, da se je njuni družinici pridružil nov član, psiček, ki sliši na ime Snoopy.