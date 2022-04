Njen Vall je polnoleten!

»Saj ne morem verjeti, kako hitro je šlo! Vse najlepše najbolj čudovitemu fantu! Hvala ti za najlepše, najbolj vznemirljive trenutke, polne čustev! Rada te imam do neba!« je nedavno vzkliknila Vesna, ko je njen starejši sin tudi uradno vstopil v svet odraslih. Čeprav sta z njegovim očetom Juretom ločena, sta v dobrih odnosih.

»Z družino Janković se dobro razumemo, oba z Juretom delujeva v dobro Valla in Julie. Pozabila sva na svoje zamere in poskušava biti oče in mama, ki se trudita za otroke. Imava deljeno skrbništvo, otroka sta teden dni pri meni, drugi teden pri Juretu, po potrebi pa pri skrbi za otroke priskoči na pomoč tudi širša družina, saj se brez težav uskladimo in dogovorimo. Zdaj imamo še boljše odnose in smo več skupaj kot prej,« je povedala Vesna, ki se veseli tudi praznovanja sinove polnoletnosti.

Ko gleda nazaj, kaj ji je v življenju uspelo, je zelo zadovoljna. Uživa v svojem poslu, pa tudi z otrokoma ima zelo lepe odnose, kar je še posebno pomembno.