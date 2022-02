Njen ljubimec se ji je končno smel pokloniti (FOTO)

Pred kratkim je minilo dvajset let od smrti mlajše sestre kraljice Elizabete II., princese Margarete. Ker ni bila prestolonaslednica, je bila bolj drzna in uporniška, a niti njen neuničljivi duh ji ni pomagal živeti tako, kot si je sama najbolj želela. Vseeno je rada popivala in bila verižna kadilka, vsem kraljevim sponam navkljub pa je živela barvito življenje.

Mali Elizabeta in Margareta

Njen stric Edvard VII. je sestopil s prestola, da bi se lahko poročil z ameriško ločenko Wallis Simpson. Tako je naredil prostor svojemu bratu, ki je postal kralj Jurij VI., in posledično njegovi hčerki, Margaretini sestri Elizabeti.

To je zelo strogo nakazalo kraljevo nenaklonjenost ločencem, zato se je morala tudi Margareta odpovedati svoji prvi ljubezni Petru Townsendu, ki je bil ne le šestnajst let starejši od nje, pač pa nedavno ločen. Pozneje se je poročila s fotografom Antonyjem Armstrongom Jonesom, njuna poroka pa je bila celo prva kraljeva, ki so jo predvajali na televiziji. Zakonska sreča ni trajala dolgo, saj je princesa začela skakati čez plot in imela številne ljubimce, med najbolj znanimi naj bi bila tudi Mick Jagger in Warren Beatty.

Dvajsetletnica smrti

Septembra 1973 je spoznala sedemnajst let mlajšega vrtnarja Roddyja Llewellyna. Njuno ljubimkanje je bilo strastno in je trajalo kar nekaj let, dokler ni izbruhnil škandal, ko so ju paparaci ujeli skupaj na otoku Mustique. Četudi se je ločila od Antonyja in se je tudi Roddy poročil z drugo, je ostala v prijateljskih odnosih ne le z nekdanjima možem in ljubimcem, pač pa tudi njunima novima ženama.

Čeprav je kraljeva družina znana tudi po tem, da se radi pretvarjajo, da pri njih škandalov ni, je kraljica Elizabeta II. na stara leta očitno ugotovila, da je vseeno bolj pomembno imeti sočutje kot pa vladati z železno roko. Tako je prvikrat po Margaretini smrti zdaj le dovolila njenemu nekdanjemu ljubimcu Roddyju, da se svoji dragi pokloni v kraljevi grobnici, kjer je pokopana ob svojih starših – kralju Juriju VI. in kraljici materi.