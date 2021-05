Njen bivši že v zaporu!

Ko se je leta 2018 razšla z ukrajinskim boksarjem Wladimirjem Klitschkom, je njemu prepustila skrb za njuno šestletno hčerko Kayo, rekoč, da sama ne more skrbeti zanjo.



Zelo hitro se je Hayden pognala tudi v novo razmerje s skoraj neznanim Brianom Hickersonom. Zveza je bila burna in polna strasti, a se je hitro izkazalo, da nikakor ni bila tako svetleča, kot je bila videti na prvi pogled. Brian se je namreč izkazal za nasilneža, igralko je redno pretepal.



Čeprav so se v njune prepire pogosto vmešali policisti, ga je vedno zagovarjala in se vračala k njemu, nazadnje pa lani poleti vendarle zbrala pogum in priznala, da je žrtev nasilja, da potrebuje pomoč in da ne more več tako naprej.



Sodišče ji je odobrilo petletno prepoved približevanja za Briana, njega pa obsodilo na štiri leta pogojne kazni, 52 ur izobraževanja o posledicah nasilja v družini, 400 evrov kazni in 45 dni v zaporu. Predvidevajo pa, da bo odsedel le 12 dni in bo tako kmalu spet na prostosti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: