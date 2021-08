Nives Orešnik: Nič se ne bom sekirala!

»Raje uživam v trenutku, čas prehitro beži!«

Nekdanja miss Slovenijebo v prihodnjih dneh praznovala okroglih trideset let, ob tem jubileju pa poudarja, da smo ženske velikokrat brez razloga obremenjene z leti in s staranjem.»V zadnjem mesecu, ko se moja tridesetka hitro približuje, sem se tudi sama vprašala, ali bi se morala začeti sekirati, ali me morda čakajo šale na račun ljudi, ki so vstopili v trideseta leta, ali me bodo ljudje začeli spraševati, kdaj bom imela otroke, in ali nisem za določene stvari že prestara,« je iskrena Nives, ki pa ob takšnih mislih hitro zamahne z roko in se nasmeji.»Potem pa se ujamem, da s takšnim razmišljanjem samo izgubljam čas in da bi lahko namesto tega počela kaj zabavnega, uživala v naravi, naredila kaj ustvarjalnega, kaj dobrega skuhala in pojedla, poklicala mamo in jo vprašala, kako se ima, objela partnerja. Raje uživam v trenutku, čas prehitro beži!« pravi Nives, ki se pošali, da bolečin v križu še nima, o podmladku še ne razmišlja, ima pa svoje podjetje in kakšen siv pramen las.