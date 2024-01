Nismo sami. Z nami so predniki, vodniki, naše duše, nevidna bitja svetov (Suzy)

Sedim v jedilnici, vpijam jutro ob pogledu na plešoče oblake, ki jim veter narekuje smer. Premišljujem o trenutku, v katerem se počutim dobro. Mirna sem. Popustila je desetletja prisotna neučakanost, ki je botrovala marsičemu. Naučila sem se opazovati, kadar je treba, in popolnoma ignorirati vse informacije, kadar začutim, da niso zame. Ne delam velikih načrtov, poskusila in poskušala sem, a je moja duša taka posebna gospa, ki mi vedno prekriža načrte in vsili svoje. Priznam: njeni so veliko boljši. Sama se določenih stvari nikoli ne bi lotila, če me ona ne bi porinila v vodo. Tako rada jo...