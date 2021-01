Nisem želel biti dober, ampak drugačen

Priljubljeni radijski voditelj Denis Avdić uteleša sproščenost in neposrednost, njegov ostri jezik pa včasih močno žge. In ravno to kombinacijo njegovi zvesti poslušalci potrebujejo vsako jutro, da se predramijo v nov dan.»Pogosto sproti začutim, da sem šel kdaj predaleč, ampak poti nazaj ni,« je o svojem ostrem jeziku in bosanskem humorju nekoč dejal Denis, ki se je pred dnevi razveselil prav posebne obletnice. Njegov Denis Avdić Show je praznoval okroglih deset let. Pred trinajstimi leti je namreč zapustil policijsko postajo in se odločil, da bo postal radijski moderator. Pištolo, pendrek in lisice je zamenjal za mikrofon ...