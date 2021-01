Nisem več takšna kot prej

Tokrat je zapela z izjemnim Dinom Merlinom, s pesmijo Dođi pa je znova ogrela naša srca in nas s svojim neverjetnim glasom očarala kot že neštetokrat prej. V kratkem pogovoru nam je zaupala, kako je bilo sodelovati z zvezdnikom in kako se je spremenila v zadnjem letu.Na pričakovano vprašanje, mimo katerega preprosto nismo mogli, kako se počuti dneve po izidu videospota, nam je Senidah odgovorila: »Počutim se, kot bi še vedno sanjala. Vsak dan si večkrat ogledam videospot, da bi se prepričala, ali je vse to res.«Z nasmeškom na obrazu se še danes spominja dneva, ko jo je poklical Dino Merlin. In zdelo se ji je, da se je znašla ...