Nino Ošlak: Oba sva preživela!

Sezona presajanja rož je tu. Letos se je te aktivnosti prvič lotil tudi Nino Ošlak. Glasbenik in profesor je bolj vajen nastopanja v razredu in na odrih, zato je po vrtnarsko pomoč skočil do babice.

»Ona je vedno polna uporabnih nasvetov. Če nečesa ne najdem ali izvem pri njej, lahko pobrskam na spletu. Zelene in cvetoče lepotice so občutljive in z njimi ni vredno eksperimentirati. Začetnik sem na tem področju, tako je vsak namig dobrodošel. Na koncu je najpomembneje, da sva oba z lončnico preživela,« je opisal svoj podvig.

Ob babičnih nasvetih je uspešno presadil prvo rožo. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Usvojil je novo spretnost, ki mu bo v prihodnje koristila, saj občuduje rastline, da si z njimi popestri in polepša dom. »Najraje imam tiste, za katere mi ni treba pretirano skrbeti,« še pripomni in se posveti pisanju naslednje uspešnice.