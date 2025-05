Nina Wabra Jakič sina vzgaja v športnem duhu (Suzy)

Izjemna Nina Wabra Jakič kljub vsem življenjskim preizkušnjam živi polno in ustvarjalno. Ko je pred devetimi leti postala mama sina Lea, je starševstvo spoznala kot nekaj najboljšega, kar se ti v življenju lahko zgodi. Hvaležna je bila za nosečnost in da bo njeno telo kljub vsem defektom, ki jih ima, zmožno ustvariti zdravega človeka. Sin je njena velika sreča in ponos. Nedavno se je skupaj z možem Galom in Leom udeležila teka Wings for Life World Run.

»Bila sem v prav posebni vlogi – kot spremljevalka moža in najinega čudovitega Lea, ki je pogumno, odločno in z velikim nasmehom opravil svoj prvi tekaški dogodek in pretekel neverjetnih šest kilometrov. Ponosna sem nanj, da teče s srcem (in hitrimi nogami) za vse nas, ki ne zmoremo. Hvaležna sem mu, da je pokazal, da je vsak začetek veličasten. Krila za življenje niso samo tek. Gre za gibanje, ki združuje ljudi z enim skupnim ciljem – teči za prihodnost z močnimi hrbtenicami in navdihovati upanje,« je povedala Nina, hvaležna za divjo, vrtinčasto energijo, ki spremlja ta dogodek, in za vse tiste, ki skozi to in podobne zgodbe še naprej premikajo meje mogočega.