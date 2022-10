Nina Wabra in Gal Jakič: Baročno polno desetletje

Za Nino Wabra Jakič je september resnično prelomen mesec. Dvaindvajsetega septembra sta namreč z možem Galom Jakičem praznovala prvo okroglo obletnico poroke. »No, pa sva tudi midva speglala vse robove in kotičke, da sva postala lepo okrogla,« se je pošalila in resno dodala: »Ni kar tako.«

Najlepše je, ko so skupaj vsi trije: Nina, Gal in mali Leo.

Deset let skupne poti je treba praznovati. »In čeprav je najina prva okrogla, ni prav nič skromna po vsebini. Baročno polna se šopiri z vsemi verjetnimi in neverjetnimi obnovami zgodb, ki sva jih pisala vsak zase in oba skupaj.«

Teh zgodb je res ogromno, ena izmed njih se je začela pisati manj kot teden dni po njuni drugi obletnici poroke, ko jo je presenetila novica na zdravniškem pregledu.

»Osem let je, odkar naju je, ko smo iskali nekaj povsem drugega, brez kakršnega koli namiga, čisto nonšalantno in hladna kot špricer presenetila buckina glavica tam južno od mojega popka. No, jugovzhodno, če smo natančni. To je bil eden bolj osupljivih dni mojega življenja. In ta mali veliki možek mi še danes ves čas jemlje dih in maje tla pod kolesi,« je hvaležna za neverjetne darove življenja.