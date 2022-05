Nina Štefe: Bila sem preveč sposobna za redno službo

Ob mednarodnem dnevu podjetnic Nina čuti ponos in veselje, ker sodi mednje. »Ta dan je zame nekakšen opomnik, da sem si upala podati se na lastno poslovno pot in nisem dovolila, da me strah ustavi, čeprav sem bila brez finančne rezerve in pravega poslovnega načrta. Ob tem dnevu pomislim tudi na vse posameznice, ki me obkrožajo in gradijo lastne zgodbe. Lahko bi začeli običaj, da na ta dan presenetiš podjetnico, ki ti je blizu, in ji nudiš še malce več podpore, tako da jo na primer pelješ na kavo in ji polepšaš dan,« pravi ta energična mlada podjetnica. Njena znamka Čas za kavo je ...