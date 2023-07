Nina Pušlar s prijateljicami odkrivala našo lepo deželo (Suzy)

Čeprav ima pevka Nina Pušlar v poletnih dneh zelo natrpan urnik, si rada vzame čas zase in za svoje najdražje ter pobeg v objem narave. Tokrat se je v čudoviti Bohinj odpravila z dobrimi prijateljicami, s katerimi je preživela spontan izjemen dan. Dekleta so se na izlet odpravila z enim avtomobilom, da so čas med vožnjo izkoristila za klepet, ob prihodu na cilj pa najela kolesa in čelade ter jo mahnila na raziskovanje še neodkritih kotičkov naše čudovite dežele.

»Na čim več takšnih lepih dni in trenutkov!« je za čas, preživet s prijateljicami, hvaležna pevka, ki iskreno pove, da ima ob sebi čudovite ženske, ki ji že leta stojijo ob strani.

Hvaležna je za prijateljice, ki ji že leta stojijo ob strani. FOTO: osebni arhiv/instagram

»Vesela sem, da se vedno potrudijo in organizirajo, da me podprejo na koncertih, da so del moje glasbene poti in se lahko tudi jaz udeležujem njihovih pomembnih življenjskih dogodkov. To so ženske, ki me v celoti sprejemajo, pred njimi se mi ni treba pretvarjati in sem enostavno lahko takšna, kot sem,« pravi Nina o svojih prijateljicah.