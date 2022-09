Nina Pušlar: Odkrivam nove plati sebe (FOTO)

Ljubezen do španščine in potovanj je v pevki tik pred pandemijo prebudila ogenj, s katerim je razvnela svoje poslušalce in se jim pokazala v povsem novi luči. »Prste stran, ker mi jasno je, da bom s tabo opekla se, saj sladko je, ko v naju vre ...« poje Nina Pušlar v svoji novi, s karibskim soncem obsijani pesmi, ki je začela nastajati že leta 2022. »Dolgo sem si želela plesno pesem z latino temperamentom. Latino ritmi so ljudem všeč. Tudi jaz jih rada poslušam. Pravzaprav je španščina že dolgo prisotna v mojem življenju, saj sem se je učila kar nekaj let. Svoje pesmi ...