NASMEJANA NA HOKEJSKI TEKMI

Nina Osenar spet v javnosti: V knjigi bo povedala resnico

Tisti, ki budno spremljajo slovensko estrado, so se v zadnjih nekaj letih večkrat vprašali, kje je pevka, igralka, voditeljica in nekdanja misica, ki 15. maja praznuje 39 let. Zdaj se je kot strela z jasnega pojavila na hokejski tekmi med Slovenijo in Madžarsko, na kateri so slavili naši risi, in zaprla marsikatera usta ter zažarela kot že dolgo ne.