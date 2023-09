Nina Osenar Kontrec z nalezljivo energijo in sinom pripravljala znano jed (Suzy)

Tako dolgo je nismo redno videvali, da smo skoraj pozabili, kako brbotajoča je energija Nine Osenar Kontrec. Na to nas je pred kratkim opomnila s posnetkom, na katerem se z njenim edinčkom Marlonom pripravljata, da bosta skuhala kosilo: polnjene paprike na veganski način, saj je Nina že dolga leta zvesta veganka. Mali sonček, ki je letos prvič zakorakal v šolo, je ob mamici, ki je spet polna energije in tik pred izidom svoje knjige, kar žarel, zato z lahkoto rečemo, da je po njej podedoval ogromno navihanosti in življenjskega žara.

Za sestavine sta uporabila paprike z domačega vrta, simpatični tandem pa je razkril še, da tudi babica, Ninina mama, pripravlja ne le slastne veganske polnjene paprike, pač pa kup veganskih jedi. Njeni sledilci so takoj prosili za recept, ki ga je tudi obljubila, presrečna, da lahko spet poskrbi za družino. »Hvala vsem, tako komaj sem čakala, da bom zdrava in lahko kuhala za svoja fanta!« je čustveno dodala.