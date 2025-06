Na njeno pobudo smo se skupaj z njenim možem Dejanom in sinom Marlonom odpravili v Škofljico na Pravljično kmetijo miru. Prav Marlon je nekega dne na letaku odkril to prvo izobraževalno posest v Sloveniji, kjer družina Lavrič na svojevrsten način lepša družbo. Vstopili smo v njihovo zgodbo, ki jo pišejo v sožitju z rešenimi rejnimi živalmi, in se domov vrnili prerojeni. Pujski, koze, konji, goske in drugi štirinožni prijatelji so nas očarali, čeprav so nas njihove bridke usode presunile. A po zaslugi srčnih gostiteljev so dobili novo priložnost za brezskrbno življenje, mi pa odlično platformo ...