Lahko bi rekli samo: le kako to zmore?! Nina Kojima je dolga leta slovenskim televizijskim gledalcem prenašala zgodbe iz življenja Britancev in Združenega kraljestva. Potem se je lotila še drugih izzivov: režije, filmske produkcije, pisanja ... Pridobila je tri magisterije in pripravlja doktorat o etiki vesoljskega raziskovanja. Njen dokumentarec Brexit v nepolitičnem zrcalu je na filmskih festivalih dobil kopico nagrad, nedavno pa je znova postala dopisnica RTV Slovenija iz Londona, kjer živi že dve desetletji. Med njenimi prvimi novinarskimi izzivi so bila poročanja o kronanju kralja Karla I...