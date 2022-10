Nina Ivanič: kopica predstav in mož v tujini

Kraljica slovenskih nanizank, kot so malo za šalo in malo zares poimenovali igralko Nino Ivanič, je zadnje čase tudi kraljica slovenskih odrov, saj ima kopico predstav in veliko vaj za nove, tako v svojem matičnem Lutkovnem gledališču kot Špas teatru.

»Te dni ne vem, kje se me drži glava, saj je toliko stvari, da mi jih uspe narediti le, če se vsakega dne lotim sproti in pustim, da je dovolj dnevu njegova teža,« pravi Nina, ki ima potem še kopico obveznosti doma. Poleg tega je že ves mesec službeno odsoten njen mož. »Na srečo sta sinova že velika in pridno postorita vse, kar jima naročim,« pove igralka, ki si je čez poletje dodobra napolnila baterije. Večinoma je uživala na morju, nato pa si je zaželela vrnitve v gledališče.