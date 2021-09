Nina Ivanič in Blažka Müller: Praznovanje s srčnimi ljudmi (FOTO)

Nina v družbi dolgoletnih prijateljev

Za mikrofon je poprijela Jerca Legan Cvikl.

Ni manjkalo dobre hrane in pijače.

Torto sta razrezali skupaj.

Seveda je bila tam tudi Blažkina hči Stela.

Igralkater voditeljica in profesoricasta se od poletja poslovili še posebno veselo. Letos sta namreč skupaj dopolnili kar sto let, zato sta se odločili svoji petdesetletnici praznovati skupaj, čeprav je Nina abrahama srečala že junija, Blažka pa julija. Pred velikim praznovanjem sta si dami privoščili še ženski oddih v Radgonskih goricah, kjer sta obiskali Dom penine, kolesarili in uživali v prijateljskih trenutkih.»Poznava se že vse življenje, v zadnjih nekaj letih pa sva se spet začeli bolj intenzivno družiti,« nam je zaupala Nina. »Obe sva začutili globoko hvaležnost do življenja in ljudi, ki naju obkrožajo, zato sva želeli pripraviti posebno praznovanje, ki bi bilo darilo tudi zanje.« Dogodek sta pripravljali kar leto dni in nazadnje v domači Ljubljani organizirali slavje, na katero sta povabili svoje najdražje in najbližje prijatelje.V Antiq Palacu so si privoščili dobro hrano in seveda izvrstno kapljico, skozi večer pa je goste popeljala kar njuna prijateljica, ki je bila del njune zgodbe in jima je pomagala tudi pri organizaciji. Nina in Blažka sta že dolgoletni prijateljici, ki se tudi poleti družita na morju, saj imata otroke približno iste starosti.»Prijateljstvo z Blažko je zame zelo dragoceno, imava ogromno skupnih spominov in podoben način življenja. Zame je preprosto neprecenljiva, nanjo se vedno lahko zanesem, saj zna s svojimi besedami človeka vedno pobožati,« ganjeno zaključi Nina. Tudi mi jima želimo še veliko prijateljskih dni in praznovanj.