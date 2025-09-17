Nina Golob (Otroci dveh domov): Ločitev ni konec, ampak začetek (Suzy)

SVETOVALKA

»Mama, ki pošlje 10 sporočil na dan, misli, da je skrbna, da želi dobro, ko pošlje navodila, kako spakirati torbo za šolski izlet, da je ljubeča, ko kliče otroka, ki je pri očetu. Za očeta je to izvajanje kontrole in nezaupanje. «

Nina Golob je strastna plesalka, športna navdušenka in hribolazka, nasmejana ženska, ki je po ločitvi spoznala, da je pri nas ta tema še vedno tabu in ni dosti strokovnjakov, ki bi se ukvarjali prav s tem področjem, čeprav danes v Sloveniji razpade že vsak tretji zakon. Zasnovala je podporno skupino Otroci dveh domov in programe za mamice, ki si po ločitvi vzgojo in varstvo delijo z očetom otrok, pri čemer poudarja, da je ključno, da nekdanja partnerja vzpostavita trden starševski odnos. Iz osebnih izkušenj ste začeli raziskovati družinske odnose po ločitvi. Kaj vse vas je vodilo na to ...