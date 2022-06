Nina Gazibara vroča poleti in pozimi!

Ko je na facebooku nekdo iz naftalina potegnil tole nepozabno fotografijo, so se takoj usuli komentarji, kako lepa je bila Nina Gazibara, kako so vsi fantje lovili sapo ob pogledu nanjo in kako je še vedno nepozabna. Čudovita nekdanja manekenka, ki ji modni nastopi še danes niso tuji, bo letošnjega oktobra dopolnila že 72 let, a se s svojo zrelo lepoto brez težav kosa z marsikatero veliko mlajšo kolegico.

»Pri nekaterih stvareh se zresniš, pri drugih nikoli,« nam je povedala pred časom v intervjuju. »Seveda ohraniš nekakšno fasado, saj se zavedaš, da se moraš pri teh letih spodobno obnašati. A navihanost ne mine. Včasih se počutim, kot da jih imam še vedno dvajset ali trideset, včasih pa me telo opomni, da to ne drži.«

Mi smo pripravljeni staviti, da je prodaja Elanovih smučk tisto zimo zagotovo poskočila – in bi tudi danes!