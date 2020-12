Nikoli jim ni dolgčas

Če bi izbirali najbolj pisano, aktivno, vsestransko in odštekano družino leta, ki se izteka, potem bi Vlahovičevi z naskokom osvojili prvo mesto. Nobena stvar jih ne iztiri, naj bodo še tako turobno vreme ali zaostrene razmere, se znajo razvedriti in si popraviti vzdušje.



Glava družine je Miki, izurjeni glasbenik in mojster za izvabljanje smeha, povrhu pa še nadarjeni kuhar. Žena Petra ga obseva s svojo lepoto in sodeluje pri vseh zvijačah ter potegavščinah, ki si jih zamisli. Ni čudno, da jim nikoli ni dolgčas, saj se zabavi z velikim navdušenjem pridružujeta še sin Mark in hčerka Tia, specialistka za sladice. Najpogosteje so na dnevnem redu družabne igre, plesni večeri ali čisto pravi družinski koncert. Najlepše pa je, kadar se vsi štirje zberejo pod smrečico in zaokrožijo praznično idilo.