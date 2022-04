Nikamor brez kamer

Čeprav sta veliko govorila o tem, kako na spominsko slovesnost za Harryjevega dedka, princa Filipa, ne bosta prišla, ker jima njegova nekdanja domovina ne more zagotoviti varnostnikov, sta se pozneje vseeno prikradla v Združeno kraljestvo in se skrivaj sestala s kraljico in princem Charlesom, ki je menda povsem strtega srca zaradi obnašanja svojega mlajšega sina.

Njun obisk je sovpadel z Williamovo odsotnostjo, saj je z družino smučal v švicarskih Alpah, za kar mnogi menijo, da je bilo dobro načrtovano, saj se brata ne razumeta najbolje. Vojvodinja in vojvoda suseška sta iz Windsorja odpotovala na Nizozemsko, kjer so se začele igre Invictus, ki jih je ustanovil sam princ Harry.

Gre za mednarodni športni dogodek, namenjen vojaškim veteranom. Par je šel na pot brez otrok, Archieja in Lili, ki ju menda močno pogrešata, nista pa pozabila na snemalce, ki so prizadevno snemali vsak njun korak, da bodo imeli dovolj materiala za dogovor, ki sta ga podpisala z Netflixom.