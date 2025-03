Nika Zorjan: zasijala je kot morska deklica (Suzy)

Simpatična Prekmurka obožuje morje in vse, povezano z njim, zato je v šali večkrat dejala, da se počuti kot morska deklica. Vsako poletje se tradicionalno odpravi na Rab, zanjo najljubši hrvaški otok, kjer je v otroštvu s starši, sestro in prijatelji preživela najlepše trenutke odraščanja.

Nika pa jo rada mahne tudi v tujino, kjer po navadi združi prijetno s koristnim in na kakšni idilični plaži posname kadre za videospot. Tam so nastali izjemni posnetki, ki jih je v pustnem času delila s svojimi spletnimi prijatelji, ki so ob njeni preobrazbi ostali brez besed.

Prelevila se je v rdečelaso morsko deklico, s svojo podobo nas je v trenutku spomnila na glavno junakinjo pravljice, ki jo je kot deklica naravnost oboževala. Nikini pravljični podobi je polaskala celo Barbara Petek, ustanoviteljica Zavoda Arabella, prve akademije za morske deklice pri nas, in jo spodbudila, naj poskusi z repom tudi zaplavati.