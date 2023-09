Nika Zorjan: Po premoru pomemben nov začetek (Suzy)

Nika Zorjan je rojena z ascendentom v dvojčkih, tako je mladostna, zgovorna, zabavna, komunikativna, prilagodljiva, vsestranska. Vladar Merkur je v škorpijonu, tako se strastno loteva projektov, odločna je, intenzivna, ničesar ne jemlje zlahka. Če ji nekaj veliko pomeni, se tega loti z jekleno odločnostjo. V življenju jo čaka nekaj preobrazb, ki so lahko, tako kot zdaj, vezane na zdravje ali odnose s sodelavci in vsakdanje delo. Vsaka kriza jo okrepi, da iz nje izide močnejša kot prej. A brez skrbi, ostali planeti v karti so dobro postavljeni ter jo podpirajo. V njej ima zmaja, aspektno strukturo, ki kaže, da lahko doseže mojstrstvo na področju izražanja, ustvarjalnosti, umetnosti. Sonce je v strelcu, srečnem znamenju, na vrhu lotosa, kar prinaša posebne talente, harmonijo v partnerstvu in spodbudno primarno družinsko okolje ter lep, razkošen lastni dom.

Luna je v ribah, tako je ob vsem tem čustvena, občutljiva, nežna, sočutna, intuitivna. S prijatelji in oboževalci se zna povezati in jih začutiti. Ker Luna vlada 3. hiši, posebna senzibilnost prežema tudi njeno ustvarjalno izražanje.

Rojstna karta Nike Zorjan

Sreča in uspeh

Partner je nakazan kot nekdo, ki ji bo širil obzorja, prinašal srečo in uspeh. Lahko je razgledan in izobražen, ima nekaj pod palcem, popotnik, raziskovalec, kavalir, ki se zna prilagoditi in jo nositi po rokah, lahko je tujec ali povezan s tujino in njenimi projekti, ima kreativno žilico in bo odličen oče. Ker je Venera v kozorogu, v konjunkciji z Neptunom in Uranom, je v ljubezni previdna, premišljena, lahko ima visoko postavljena merila, po drugi strani se lahko zaljubi hitro, nepričakovano, na prvi pogled. Išče sorodno dušo in pravljično ljubezen, pomembno ji je, da je s partnerjem povezana na globljih ravneh. Ker je na vrhu 7. hiše severni karmični vozel, se hkrati partnerstva v tem življenju uči in bo to pomemben del njenega življenja.

Trenutno ima pr. Luno v biku, v 12. hiši, ki jo povezujemo z umikom, skrivnostmi, zdravstvenimi težavami. Naslednje leto in pol bo sicer stabilno, lahko si privošči kaj za dušo, urejala bo finance, s tem da naj ne posoja denarja in ni čas za kreditiranje. Če že, naj se posvetuje s strokovnjakom. Vladar Merkur je zadnje leto prestopil v kozoroga, kar začenja nov ciklus, ko bodo priložnosti in nagrade malce manj padale z neba in se bo morala zanje potruditi, a dolgoročno lahko z novo ambicioznostjo, prizadevnostjo, premišljenostjo in okrepljeno poslovno žilico postavi trdne temelje za naprej in veliko ustvari.

Letos menja znamenje tudi Venera in odpira pot ljubezni – iz vodnarja, ki je individualistično znamenje, ki potrebuje svobodo, se pomakne v čustveni ribi, ki si želijo povezanost in dvojino.

Na poslovnem področju bo delala red, kak projekt lahko odpade, paziti mora, da se ne izčrpa in si ne naloži preveč dela, posebno od februarja do aprila. Pr. Sonce v kvadratu z Jupitrom nakazuje, da si lahko naloži in pričakuje preveč, čemur sledi razočaranje. Zelo uspešna pa bo januarja, ko jo čaka pomemben nov začetek.