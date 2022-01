Nika Zorjan: Po koncertu so jo oblile solze

Simpatična Prekmurka Nika Zorjan te dni obuja spomine na svoje glasbene začetke, največja prelomnica je bil zagotovo nastop v oddaji Misija Evrovizija, od katerega je minilo kar deset let. Takrat je zasedla odlično tretje mesto, zmagala pa je Eva Boto.

»S pesmijo Čas za nas se je uradno začela moja glasbena kariera. Ne morem verjeti, da je od tega minilo že deset let. Noro!« spomine na svoje začetke obuja Nika, ki je pred desetletjem prav tako posnela svoj prvi videospot. »Nekaj mesecev za tem sem prvič v življenju doživela, da je občinstvo pelo mojo pesem. Spomnim se, da sem planila v jok, ko sem stopila z odra, saj sem šele takrat dojela, kaj se je res zgodilo,« se spominja čustvena pevka, ki letos prav tako praznuje deset let poznanstva in skupnega ustvarjanja s producentom Raayem.

Od tega je minilo že deset let!

»Predvsem sem hvaležna vsem, ki so bili takrat z mano in ob meni,« je za ljudi, ki so jo vsa ta leta podpirali na njeni poti, hvaležna simpatična pevka.