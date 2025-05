Nika Zorjan o bitki za svobodo: Povedala sem svojo resnico (Suzy)

Predvidevala je, da se bodo stvari zapletle, a zagotovo ni pričakovala, da bo s portala youtube čez noč izginila večina njenih videospotov, prav tako večina skladb ni več dostopna na platformah za pretočno predvajanje glasbe. Vnel se je javni spor, pravnega rešujeta odvetnika obeh strani, prek katerih poteka komunikacija z mediji.

Nika Zorjan je zadnja leta hrepenela po avtorski svobodi, predvsem je želela sama sprejemati odločitve in končno vzeti usodo v svoje roke. V želji, da bi po trinajstih letih prekinila sodelovanje z zakoncema Vovk, se je z njima znašla v sodnem sporu.

Na portalu youtube sta dosegla umik večine njenih videospotov, Nikin odvetnik Rok Šonc je ob tem razkril, da je v okviru začasne odredbe, ki sta jo zahtevala zakonca, predvidena prepoved izvajanja koncertov s skladbami Nike Zorjan, kar se mu zdi nedopustno. Vse to je pevko pahnilo na rob obupa, zato se je, čeprav do nadaljnjega o situaciji ne bo govorila z mediji, oglasila na instagramu in v čustvenem zapisu pojasnila ozadje afere, ki te dni pretresa slovensko glasbeno sceno.

Ne morem več molčati

»V zadnjih dneh se je zgodilo nekaj, kar me je globoko prizadelo kot umetnico, človeka in žensko, ki je zadnjih 13 let s srcem gradila svojo glasbeno pot. Na youtubu in digitalnih platformah so bili brez mojega soglasja izbrisani moji videospoti in pesmi. Moje pesmi. Moj spomin. Moje delo. Moja zgodba. In to ne iz pravnih razlogov, ampak zaradi osebnih zamer. Ker sem se odločila oditi svojo pot, ker nisem več želela sprejemati pogojev in vrednot, ki jih nisem čutila kot svoje, sta se osebi, ki sta bili dolga leta del mojega ustvarjanja, odločili, da me kaznujeta. Da mi odvzameta vse, kar sem zgradila. Nisem popolna. Toda vem, kaj sem dala v to glasbo – svojo energijo, ranljivost, glas, dušo. In vem, da si nihče ne zasluži, da mu iz maščevanja odvzamejo identiteto in leta ustvarjanja. Ne želim spodbujati sovraštva. Ne želim napadati. A ne morem več molčati,« je zapisala. Mnogo videospotov, ki so izginili, je tudi sama finančno podprla, pri mnogih skladbah je podpisana kot soavtorica besedila in glasbe.

Vsak konec je nov začetek

Pri ustvarjanju ji je vsa leta pomagala družina, predvsem sestra Eva in oče Janez, ki sta na odrih njena stalna spremljevalca. »Celo pesmi, za katere je besedilo napisala moja sestra, ni več. Vsega tega ni več. Ves trud je postal ničvreden. Moje delo in delo ljudi, ki so ustvarjali z menoj, se je spremenilo v prazno spletno stran, ki sporoča, da sta me osebi, s katerima sem ustvarjala 13 let, prijavili zaradi kršenja avtorskih pravic. Če si z nekom skupaj ustvarjal, ni pošteno, da mu, ko želi iti svojo pot, vzameš vse. Želim le ustvarjati. Želim si peti. Želim dihati svojo glasbo in biti obkrožena z ljudmi, ki se jih ne bojim in ustvarjajo iz ljubezni, ne zaradi nadzora ali ega,« je iskrena. Čeprav si o svoji stiski, ki jo je doživljala zadnja leta, želi spregovoriti še bolj na glas, se je odločila, da bo z mediji do takrat komuniciral njen odvetnik. »Hvala vsem, ki mi stojite ob strani. Vaša sporočila mi dajejo moč. Bolj kot kadarkoli verjamem, da se vse zgodi z razlogom in da vsak konec rodi nov začetek.«

Glasbeni kolegi niso tiho

Ni presenečenje, da je na Nikino stran stopilo lepo število glasbenih kolegov in kolegic. Podprli so jo s toplimi, srčnimi in spodbujajočimi besedami. Pevko je do solz ganilo sporočilo prijateljice Eve Boto.

Želim dihati svojo glasbo in biti obkrožena z ljudmi, ki se jih ne bojim in ustvarjajo iz ljubezni, ne zaradi nadzora ali ega.

»Najino prijateljstvo in sodelovanje skozi leta mi dajeta popolnoma jasno sliko, kdo je Nika. Človek z ogromno ljubezni do glasbe, ljudi in svojega dela. Zato me še toliko bolj boli, ko vidim, skozi kaj mora iti, in kot glasbenica ne ostajam tiho. Kot njena prijateljica še manj. Verjamem v iskrenost. Tisto pristno, resnično. Verjamem v lepe, trdne odnose. In še vedno verjamem v dobre ljudi. V vas, ki boste ob tem znali videti širšo sliko. Predvsem verjamem v Niko. Od prvega dne, ko sem jo spoznala.« Ines Erbus je zapisala, da je bilo težko prebrati in slišati resničnost prijateljičinega položaja.

»Nihče si ne zasluži tega, kar ona doživlja že nekaj časa. Lahko se trudijo, a izbrisati je ne morejo.« V bran ji je stopil tudi Žan Serčič, ki je za 24ur.com povedal, da je vesel za Niko, čeprav se zaveda, da preživlja težke čase. »Mislim, da se v vsem tem kaosu en del nje počuti osvobojeno. Njen kreativni del. Občutek kontrole nad lastnim življenjem in predstavljanjem svojega imena v javnosti.«

Naj nas ne bo strah spregovoriti

Novopečena mamica Tjaša Hrovat Steklasa si težko predstavlja, v kakšni stiski je pevka. »Dobili smo blag vpogled v ozadje, ki smo ga na glasbeni sceni leta zgroženi opazovali. Opazovali smo in čakali, da se opogumi in odloči, da ima dovolj,« je podprla Niko in ji sporočila: »Držimo pesti, da se tvoj trud, delo in talent čim prej vrnejo. Komaj čakamo, da razpreš krila in pokažeš, da je to šele začetek tvoje kariere.«

Opazovali smo in čakali, da se opogumi in odloči, da ima dovolj.

Situacija je razburila tudi Rebeko Dremelj, ki meni, da je vzeti človeku ustvarjanje, spomin, glas in zapuščino škodoželjnost najhujše vrste. »To ni več spor, to je napad. To je namerno uničevanje nekoga – ne da bi se zavedala, da sta s tem na dobri poti, da uničita predvsem sebe. Tvoja pot, tvoja iskrenost, tvoja moč in predanost govorijo zase in govorijo glasneje, kot lahko izbriše katerikoli klik. Draga Nika, tvoje pesmi so žive v ljudeh, ki jih čutijo, pojejo, nosijo s sabo. Tvoje delo ni izbrisano in nikoli ne bo.« Pevka Ani Frece je dodala, da je jasno kot beli dan, kaj se dogaja na glasbeni sceni.

»Predolgo smo gledali monopol ene produkcije in zaprta vrata za mnoge druge. Podpiram Niko, ki je pogumno naredila korak naprej. Upam, da se stvari končno razkrijejo in ustvarjalnost ne bo več talec interesov nekaterih posameznikov. Naj nas ne bo več strah spregovoriti.«

Basi po kritiki javno razkril odstotke

Nekdanji član skupine Prima band Andrej Šumah, katere član je bil tudi pevec Luka Basi, ki že leta sodeluje z Raayem in je bil sprva znan po rojstnem imenu Matej Prikeržnik, je v svojih objavah na facebooku spregovoril o izkoriščanju v glasbeni industriji. K razmišljanju ga je napeljal omenjeni glasbeni spor.

Šumah med drugim trdi, da so bile vse tri avtorske pesmi skupine Prima band čez noč izbrisane s portala youtube, medtem ko so bili člani skupine prisiljeni podpisovati pogodbe, ki so jim nalagale vse stroške – od potnih do tehničnih –, ob tem naj bi Raay pobiral večinski delež prihodkov. Dodal je, da je bil priča 'nečloveški pogodbi', ki je Basiju prinesla le navidezno slavo, a tudi popolno podrejenost. Enaintridesetletni Basi se je kmalu za tem oglasil na družbenih omrežjih in dejal, da ni suženj in ne trpi, ob tem je še odkrito povedal, kako je videti njegova pogodba.

Po koncu oddaje Misija Evrovizija jo je kot 19-letnico pod svoje okrilje vzel Raay, ki je bil eden izmed sodnikov v oddaji.

»V njej je zapisana delitev prihodka, in ta je, da gre 50 odstotkov Raaj Produkciji. Na to nisem nikoli gledal v smislu '50 odstotkov mi vzameta', ampak '50 odstotkov mi dasta'. Še vedno nekaj dobim. Res je, da iz svojega deleža plačam svoj band in ostale stroške, a se zaradi tega nisem razburjal. Ne bom milijarder, a imam možnost živeti svoje otroške sanje,« je še izjavil.

Pokažimo, da glasba ni pogodba

Kako se bo zgodba razpletla, bo pokazal čas, zagotovo je za enega večjih korakov Niki v podporo naredil David Klobasa, državni svetnik in župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Ta je namreč napovedal njen koncert na TrojicaFestu, ki se bo zgodil 13. julija. »Ta večer ne bo le koncert. To bo klic: s tabo smo, tvoj glas živi, zdaj poješ za vse nas. Trinajst let je Nika gradila sanje, dajala glasbo in srce ljudem. Ko so ji hoteli vzeti pesmi, so pozabili eno stvar: da pesmi živijo v nas, občinstvu, ljudeh. In mi zdaj stojimo z njo. Pokažimo, da glasba ni pogodba. Da pogum ni kaznovan. Da Nika ni sama. Skupaj bomo peli, ploskali, stali z ramo ob rami za Niko in za vse mlade, ki si zaslužijo pošteno pot. Ta večer se bo zapisal v zgodovino.«

Nika z očetom Janezom in sestro Evo, ki sta člana njene skupine.

Niko je podprla tudi prijateljica Ines Erbus. Isaac Palma, ki je z Raayjem prav tako sodeloval, a je šel na svoje, se ni javno oglasil v povezavi z njunim sporom.

Žan Serčič meni, da je moralno sporno izbrisati delo človeka, ki za to živi.

O svoji stiski je dolgo molčala, zdaj se je odločila za svoje pravice boriti na sodišču.