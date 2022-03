Nika Zorjan je ponosna levičarka

Preden se zdrznete in jo obsodite za pripadnico določeni politični struji, naj vas pomirimo. Pri njeni izjavi gre zgolj za to, da je Nika Zorjan ponosna na svojo biološko danost, kajti najpomembnejša opravila počne z levo roko. Pisanje z levico je za marsikoga nepredstavljivo, ker jih ni veliko, ki so tega sposobni.

Zato je izpostavila, da pozdravlja vse svoje levoroke pajdaše. Nekateri znajo biti celo kritični do njih, kar je nezaslišano, saj človeka res ne opredeljuje dominantna roka, s katero se hrani in piše pisma. Le mikrofon je eden redkih predmetov, ki ga zaprisežena Prekmurka brez težav in z enako odločnostjo drži v obeh rokah.

Mikrofon zlahka premetava iz leve v desno.

»Če ne izstopam po prepevanju v svojem narečju ali živih barvah las, pa se od marsikoga razlikujem zaradi pisanja z levico. Še sreča, da sem si z večino podobna vsaj po ljubezni do življenja,« se nasmehne ta priljubljena in simpatična pevka.