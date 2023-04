Nika Veger z Amaljo v Parizu

Modna poznavalka in vizažistka Nika Veger ima s hčerkama Amaljo in Belo izjemno lep odnos. Srčna izbranka Petra Polesa in ponosna mama se je nedavno odločila, da petnajstletno Amaljo odpelje na izlet v Pariz, kjer pa sta uživali popolnoma sami.

»Izlet z mojo najstnico je čista zmaga. Super sva se imeli,« je priznala. Prvorojenko je sicer peljala na festival k-pop glasbe, ki je že nekaj let izjemno priljubljena med mladimi, a ob tem ni pozabila nase in obiskala kar nekaj bolšjih sejmov, ob pogledu na polne stojnice perlic, trakov in pisanih okraskov pa so ji zažarele oči. Njeno navdušenje je naraščalo iz minute v minuto, dekleti pa sta z veseljem pomerili tudi nekaj vintage oblačil, saj sta obe veliki ljubiteljici mode, ne pa tudi brezglavega nakupovanja novih in serijsko izdelanih oblačil, temveč kosov, ki so jih rade nosile naše babice. Obe se strinjata, da je bil izlet nepozaben, in se že veselita vseh skupnih dogodivščin, ki so pred njima.