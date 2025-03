Nika Prevc: čudežno dekle (Suzy)

Naslednica skakalne družine Prevc je svojevrsten fenomen, ki že več sezon zapored boža naše navijaško srce. Je preprosta mladostnica z veličastnim talentom, s katerim je osupnila svet.

Pogumno se spušča z velikank in igraje osvaja najbolj prestižne lovorike. Čeprav je zadržana, nam dovoli, da pokukamo v njen vsakdan, kjer je vse posvečeno strasti do športa in ohranjanju dekliških iskric.

Prvo objavo je z nami delila avgusta 2018, ko je že kazala svoj nesporni talent.

Tudi obvladovanje monocikla je svojevrsten trening.

Uživa v zimski idili.

V gore po kondicijo in mir.

Lepotni ritual sredi travnika

Nika pravi, da je treba zalivati svoje korenine, da bi naša duša zacvetela.

Predstavlja odlično ravnovesje med umirjenostjo, nežnostjo in neizmerno notranjo močjo.

Počitniške radosti so na sporedu po koncu zmagoslavne sezone.

Že drugo leto zapored je številka ena na svetu.