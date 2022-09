Nika in Maja Veger: sestrsko potovanje v Pariz

Po tem, ko smo v francoski prestolnici opazili Bernardo Žarn s sestro, se je za podobno potovanje odločila tudi Nika Veger, ki je s sestro Majo odpotovala v Pariz.

Oblekli sta se v enaki majici.

Tam sta praznovali Majin rojstni dan in se za v pariški park Disneyland napravili v uniformni majici s podobo Mikija Miške. »Če že Pero in otroci nočejo, da se naša oblačila ujemajo, pa je Maja vedno za!« se smeji Nika. Tam sta med drugim obiskali tudi Muzej naravnih dišav, nista pa pozabili niti na Eifflov stolp. Ob obisku je vedno trajnostno naravnana blogerka opozorila, da so mestni svetniki predlagali, da bi zaradi energetske krize skrajšali njegovo večerno osvetlitev, jo zaključili petnajst minut pred polnočjo in tako privarčevali kar štiri odstotke mestne porabe energije ter zmanjšali svetlobno onesnaženost.