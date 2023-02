Nik Škrlec: Humor je ključen za naš obstoj

Prvak v pomnjenju nam je v pogovoru zaupal, kaj vse ga še v zasebnem življenju veseli in zakaj je pomembno, da na tehnologijo ne gledamo kot na nekaj pretečega, temveč se naučimo prepoznati njene pasti in jo izkoristiti v svoj prid. V njem je dolgo časa tlela želja po ustvarjanju nečesa novega, projekta, ki bi bil naslednik predstave Naj gre vse v π! Ta je izhajala iz njegove osebne zgodbe učenja decimalk številka π na pamet. »Ta predstava je bila v resnici postavitev tehnike pomnjenja na oder. Tokrat sem se tematike lotil širše, ob tem pa ugotovil, da so možgani super nadpomenka ...