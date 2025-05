Nik Škrlec: Bister um, ki lepša svet (Suzy)

Bilo je poletje 2016, ko se je ta domiselni igralec, voditelj, pisatelj in mislec pridružil instagramu. Do danes nam je na tej platformi pokazal že toliko zanimivosti in izjemnih talentov, da bi se bilo dobro kdaj za kratek čas naseliti v njegove možgane. Odkar pomni, mu orehu podoben človeški organ vzbuja vznemirljivo radovednost, zato se mu posveča na različne načine. Od predstav, do knjig – zadnja je že pred uradno predstavitvijo postala pravi hit.

Velik mislec in avtor je med bralce poslal novo knjigo z naslovom Pozabi vse, kar veš o spominu.

Zase pravi, da je obseden z učenjem.

Odlično se znajde tudi v vlogi voditelja, sam ali z Ulo Furlan.

Z navdušenjem se udeležuje mednarodnih tekmovanj v slepem sestavljanju rubikove kocke.

Rad nastopa po Sloveniji, še raje se valja po kavču in 'poka frise' z ženo Leno.

V avtorski predstavi Zdrava pamet nas je poučil o številnih zanimivostih. Med drugim o tem, kako se vozi kontracikl.

Po njegovem so osnove samozdravljenja, da ješ, kar ti paše, ko ti paše.

Kadar potrebuje čisti mir, se odpravi raziskovat globine morja.

Kot najstnik si je sam izdelal hodulje. Zanje pravi, da so idealni pripomoček za ohranjanje varnostne razdalje.

Njegov najzvestejši pernati prijatelj je govoreči papagaj Nace.