Senidah ni več sramežljiva (FOTO)

V preži divje mačke in oblačilu, ki bi se ga razveselil vsak ljubitelj lateks oprave, Senidah izkoristi trenutke med nastopi po Evropi, da pozira v hotelskih sobah ter si med urejanjem za večerne koncerte na svoj način krajša čas.

Ob tem pa oboževalkam sporoča, da se ne smejo sramovati svoje ženskosti. Vsaka jo lahko izrazi na avtentičen način, in čeprav je bila sama včasih precej sramežljiva, je danes postala vzornica in sinonim ženske moči. Mlajša dekleta iščejo uteho v njenih uspešnicah in navdih v njenem slogu oblačenja, ki se lahko kosa s svetovnimi zvezdnicami.

Ona pa ostaja zvesta svoji nalezljivi energiji, s katero premaguje zahtevne izzive in mednarodno konkurenco ter vztrajno ostaja na vrhu lestvic priljubljenosti.