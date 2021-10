Zlatan Čordić Zlatko: Ni čas za vstop v stranko

Zlatko je po ascendentu iznajdljiv, zgovoren, domiseln, odprt dvojček, ki ves čas nekaj premleva, se zna izražati in držati druge pokonci. Njegov vladar Merkur je namreč v nemirnem vodnarju, znamenju, ki ga povezujemo z družbeno angažiranostjo, skrbjo za boljši svet, aktivizmom in revolucionarnostjo. Ker je poleg njega Venera, oba planeta pa sta v sekstilu z Jupitrom, vladarjem partnerske hiše, in Uranom, sta si z ženo v tem izredno podobna. Svobodomiselna sta, se pripravljena boriti za pravice zapostavljenih, zaradi svojih pogledov in prepričanj pa sta lahko večkrat nerazumljena ali označena...