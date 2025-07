Nežnost do sebe je več kot le kopel s svečko (Suzy)

Ko govorimo o ljubezni do sebe, si ženske predstavljamo miren večer v kadi, svečko z vonjem sivke in enourni oddih od skrbi. Čeprav tudi ti trenutki štejejo, je skrb zase veliko več. Je izbira – včasih prijetna, drugič zahtevna. In predvsem: ni razvada, temveč naša nujna potreba. V naši kulturi, kjer je delavnost še vedno pogosto bolj cenjena kot pristnost, je skrb zase lahko hitro razumljena kot sebičnost. A resnica je nasprotna. Ko ženske poskrbimo zase, ko pazimo na svoje meje in potrebe, lahko tudi drugim damo več, z manj izčrpanosti, manj jeze in več srca. Kot psihologinja in coachinja p...